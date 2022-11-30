На Урале аферист снял 25 миллионов рублей со счета экс-замглавы Росприроднадзора Митволя

На Урале житель Екатеринбурга подделал паспорт бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, находящегося сейчас в СИЗО, и снял с его счета почти 25 миллионов рублей. Об этом в среду, 30 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Аферист и его сообщники также перевыпустили сим-карту с номером Митволя и получили доступ к его личному кабинету в банке. В период с 27 июня по 7 июля этого года мужчина произвел не менее 35 операций, суммарно сняв со счета 24 миллиона и 750 тысяч рублей.

Узнав об этом, экс-чиновник написал заявление. Мошенник был задержан и помещен в СИЗО.

Олега Митволя, занимающего в настоящее время пост председателя совета директоров «КрасноярскТИСИЗ», задержали сотрудники ФСБ в московском аэропорту Внуково. Его подозревают в хищении 900 миллионов рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске.