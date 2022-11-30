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12:34, 30 ноября 2022Экономика

Путин назвал скромными зарплаты в социальной сфере

Президент Путин заявил, что зарплаты в социальной сфере в России скромные

Фото: Shutterstock

Президент России Владимир Путин назвал скромным уровень заработной платы в социальной сфере, в том числе в библиотеках. Его слова в среду, 30 ноября, приводит ТАСС.

«В социалке вообще такой, скромный уровень заработных плат. В библиотеках — тем более», — указал глава государства. Он также заявил, что вместе с правительством обсудит уровень доходов и заработных плат в целом по стране.

Ранее Путин отметил, что зарплаты в России должны расти быстрее скорости роста цен. При этом, по его словам, семьи должны иметь возможность «сами повышать свои доходы». Необходимо, чтобы родители могли осваивать новые профессии или повышать квалификацию, заметил президент.

В конце октября премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал рост средних зарплат в стране. Он указал, что в течение года среднемесячная зарплата в России увеличится более чем на 11,5 процента.

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Алина Гончарова
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