Переехавшая в Испанию россиянка рассказала о необычных традициях в стране

Переехавшая в Испанию россиянка рассказала о дотошности дорожной полиции в стране

В Испании все медленно и плавно, никто никуда не спешит, даже ужин в стране начинается только в 22:00, рассказала блогер, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова. В разговоре с «Лентой.ру» она перечислила необычные традиции, с которыми столкнулась в Испании.

Блогер поделилась, что долгое время не могла привыкнуть к ужинам в Испании. «Хочешь забронировать столик на ужин? Не ищи ничего раньше 20:00, а самое популярное время будет в 22:00. Именно тогда все садятся за стол», — добавила она.

Приветствие

Также Бердова рассказала, что первое время ее смущали приветствия от незнакомых испанцев.

В кафе или магазине к тебе обратятся не сухо «Здравствуйте» как в России, а «Здравствуйте» и десять эпитетов следом: «Здравствуй, дорогая, сладкая, милая, красивая и так далее». Плюс испанцы очень общительные, особенно в Каталонии Алена Бердова блогер, автор Telegram-канала о жизни в Европе

При этом в Мадриде все иначе. «Мадрид — это другая Испания. Местные жители более чопорные и иногда смотрят свысока на провинциалов», — отметила переехавшая в Испанию девушка.

Дорожная полиция

Еще одним необычным отличием от России Бердова назвала дорожную полицию.

«В Испании тебя могут остановить, провести получасовую лекцию, убедиться, что ты понял свое нарушение и не повторишь этого, и отпустить. То есть полицейский ставит перед собой цель не наказать, а научить. Когда я училась на испанские права, нам об этом даже говорили в автошколе», — рассказала она.

Девушка поделилась, что с ней однажды произошел подобный случай. «Я неправильно повернула на сложном перекрестке. Полиция меня догнала, отвезла на тот перекресток, все показала, рассказала, убедилась, что я теперь не ошибусь, и пожелала приятного вечера», — добавила она.

Дорогие подарки

Также в Испании считается моветоном дарить очень дорогие подарки, рассказала блогер.

«Большие торжества в честь дней рождения тут тоже непопулярны. Здесь к этому скромнее относятся. Один раз меня позвали на день рождения домой друзья-испанцы. Жили они в приличном пентхаусе. Когда я спросила, что дарить, то жена именинника попросила всем скинуться ему на кеды за 200 евро. То есть по 20 евро на 10 человек. А если бы я еще и от себя принесла подарок, то на меня бы посмотрели косо», — отметила Бердова.

Главное слово, которым можно описать отличие испанцев от нас — это скорость. Скорость жизни, скорость работы. Здесь все медленно и плавно, никто никуда не спешит и бежит. Наслаждаться каждой секундой жизни Алена Бердова блогер, автор Telegram-канала о жизни в Европе

Ранее Бердова рассказала, что главное отличие россиян от испанцев, а именно каталонцев — это отношение к работе.