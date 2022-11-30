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10:59, 30 ноября 2022Россия

Кадыров сообщил об уничтожении украинских диверсантов у Кременной

Глава Чечни Кадыров сообщил об уничтожении украинских диверсантов у Кременной в ЛНР

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил в Telegram, что бойцы спецподразделения «Ахмат» ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Кременной в Луганской народной республике (ЛНР).

Кадыров подчеркнул, что бойцы «Ахмата» продолжают оправдывать звание одного из самых эффективных и боеспособных подразделений. «Благодаря оперативным и слаженным действиям им удалось полностью разгромить вражеский отряд, предпринявший попытку прорыва через ответственную территорию», — написал он.

Глава республики отметил, что теперь Киеву предстоит пополнить длинный список погибших украинских солдат в «бессмысленной борьбе за западные ценности». Также Кадыров опубликовал кадры с убитыми военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Кадыров сообщил об отъезде новых добровольцев в зону проведения спецоперации на Украине. Он напомнил, что добровольцам создали все условия для тщательной боевой подготовки и оснащения.

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Варвара Кошечкина
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