Дипломат назвал спутники для поддержки ВСУ возможной законной целью России

Дипломат Ермаков заявил, что спутники для поддержки ВСУ могут стать законной целью России

Директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков назвал квазигражданские спутники, которые могут использоваться для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможной законной целью России. Его слова передает РИА Новости.

«Подобная квазигражданская инфраструктура в случае ее использования в военных действиях против России вполне логично может стать законной целью для ответного поражения», — предупредил дипломат. По его словам, подобное применение гражданских спутников вызывает вопросы в контексте Договора о космосе, который предполагает лишь мирное использование таких технологий.

Как рассказал Ермаков, для поддержки ВСУ прежде всего используется группировка низкоорбитальных аппаратов. В частности, они вскрывают места дислокации, маршруты передвижения и действия российских войск, управляют ударными беспилотниками, а также совершают целевое наведение из космоса высокоточных боеприпасов.

Ранее сообщалось, что компания Starlink, предоставляющая спутниковый доступ в интернет, повысила стоимость своих услуг для пользователей на Украине. Они будут обходиться в 75 долларов в месяц вместо 60.