Женщина самостоятельно установила виниры и потеряла возможность говорить

Мать пятерых детей Сара Нэш установила пластмассовые виниры и рассмеялась на камеру

Многодетная мать Сара Нэш установила дешевые виниры и потеряла возможность разговаривать. Соответствующим видеороликом она поделилась на личной странице в TikTok.

Пользовательница сети с никнеймом saranash5182 опубликовала ролик, в котором показала результат самодельной стоматологической процедуры. В начале видео юзерша прикрыла рот рукой. «Итак, я заказала в интернете накладки на зубы. Мне кажется, что-то пошло не так…» — объяснила она в описании к публикации.

На размещенных кадрах видно, что зубы Нэш выглядят неестественно из-за большого размера и чересчур светлого оттенка. По словам матери пятерых детей, со съемными пластмассовыми накладками во рту она не может говорить. «Мне кажется, это победа», — иронично заключила героиня публикации, рассмеявшись на камеру.

Ранее в ноябре блогерша Даниэль Эшли оторвала брекеты после 11 лет носки и удивила подписчиков видом испорченных зубов. Инфлюэнсерша опубликовала кадры, на которых видно, что после снятия брекетов ее зубы приобрели желто-коричневый оттенок. Опубликованное видео стало вирусным и набрало тысячи просмотров и комментариев за сутки.