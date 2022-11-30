Психологи опровергли утверждение о пользе временного воздержания мужчин

Психолог Корнеева: временный отказ от секса может привести к раздражительности и апатии

Временный отказ от секса может привести к раздражительности, апатии и снижению уровня энергии, уверены психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Анастасия Корнеева и клинический психолог Станислав Самбурский. Утверждение о безусловной пользе воздержания для ментального здоровья они опровергли в беседе с «Лентой.ру».

По словам Корнеевой, секс — это базовая потребность человека, и в сексуальных желаниях нет ничего постыдного. Но если по каким-то причинам эти импульсы подавляются, человек начинает сублимировать, то есть направлять свою нерастраченную энергию в адекватное русло. Он может начать заниматься спортом, писать стихи или картины, однако это не значит, что половой покой полезен.

Потребность в сексе никуда не исчезает, из-за чего по мере воздержания внутри человека зарождается и начинает расти напряжение. Из-за этого на начальном этапе уровень энергии у мужчины действительно повышается. Но если сексуальная разрядка долго не наступает, а силы по-прежнему тратятся — возникает обратный эффект. Человек впадает в апатию, общий уровень энергии падает, настроение ухудшается. Бессилие, в свою очередь, приведет к раздражению Анастасия Корнеева психолог онлайн-платформы «Грань.рф»

В свою очередь, клинический психолог Станислав Самбурский отметил, что особенно тяжелым временный половой покой будет для мужчин с сильной половой конституцией. Им нелегко перенаправить в другое русло свое яркое либидо.

Воздержание более пяти дней опасно психическими расстройствами: неврозом, проявлением агрессии, скатыванием в депрессию Станислав Самбурский клинический психолог, бизнес-психолог

Однако, по словам Самбурского, многим менее сексуально активным мужчинам непродолжительное воздержание может даже пойти на пользу, так как поспособствует усилению их креативной составляющей и физическому развитию. Также во многих случаях непродолжительный половой покой может положительно повлиять на отношения в паре. «Сексуальные желания партнеров усиливаются за время отказа от интимной близости, и при первом контакте после перерыва произойдет обновление эмоций», — пояснил специалист.

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