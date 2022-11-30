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23:23, 30 ноября 2022Мир

Власти Испании расценили взрыв в посольстве Украины как теракт

Europa Press: власти Испании рассматривают взрыв в посольстве Украины в Мадриде как теракт

Национальная судебная коллегия Испании расценивает взрыв в посольстве Украины в Мадриде, в результате которого пострадал дипломат, как предполагаемый «террористический акт». Об этом сообщает Europa Press со ссылкой на судью Хосе Луиса Каламу.

По информации источника, суд начал разбирательство, получив отчет испанской полиции, в котором «подробно описаны ключевые детали происшествия».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал украинские посольства за рубежом срочно усилить меры безопасности. Он также обратился к испанскому коллеге, чтобы были «предприняты меры для расследования нападения на украинскую дипломатическую миссию».

30 ноября в посольстве Украины в испанском Мадриде произошел взрыв. Известно как минимум об одном пострадавшем — это сотрудник дипмиссии.

Марина Совина
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