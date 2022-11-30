Украинским посольствам за границей экстренно предписали усилить безопасность

Глава МИД Украины Кулеба поручил усилить безопасность посольств после взрыва в Мадриде

Украинским посольствам за рубежом предписано срочно усилить меры безопасности, распоряжение отдал глава министерства иностранных дел (МИД) страны Дмитрий Кулеба. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, его слова передает РИА Новости.

«Министр Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей. Он также обратился к испанскому коллеге, чтобы были предприняты меры для расследования нападения на украинскую дипломатическую миссию», — сообщил Николенко.

30 ноября в посольстве Украины в испанском Мадриде произошел взрыв. Известно как минимум об одном пострадавшем — это сотрудник дипмиссии. Испанские следователи рассматривают гипотезу о том, что взрывчатка была спрятана в письме без отправителя.

