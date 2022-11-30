Украинским посольствам за границей экстренно предписали усилить безопасность
Украинским посольствам за рубежом предписано срочно усилить меры безопасности, распоряжение отдал глава министерства иностранных дел (МИД) страны Дмитрий Кулеба. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, его слова передает РИА Новости.
«Министр Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей. Он также обратился к испанскому коллеге, чтобы были предприняты меры для расследования нападения на украинскую дипломатическую миссию», — сообщил Николенко.
30 ноября в посольстве Украины в испанском Мадриде произошел взрыв. Известно как минимум об одном пострадавшем — это сотрудник дипмиссии. Испанские следователи рассматривают гипотезу о том, что взрывчатка была спрятана в письме без отправителя.