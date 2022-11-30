Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:14, 30 ноября 2022Мир

Визит британских парламентариев на Тайвань может ухудшить отношения с Китаем

Sky News: визит британских парламентариев на Тайвань грозит эскалацией напряженности с КНР

Фото: Ann Wang / Reuters

Визит делегации британских парламентариев на Тайвань грозит эскалацией напряженности с Китаем. Об этом сообщает канал Sky News.

Как заявила председатель комитета палаты общин по иностранным делам Алисия Кернс, данный визит «долгое время был приоритетом» для комитета. По данным телеканала, делегация пробудет на острове до субботы, 3 декабря. Ожидается, что за это время британские политики встретятся с президентом Тайваня Цай Инь-Вэнь, а также с представителями бизнеса и гражданского общества. Отмечается, что данный шаг может вызвать гнев Пекина на фоне и без того напряженных отношений Великобритании и Китая.

Канал также напомнил, что ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил об окончании «золотой эры» британско-китайских отношений. Он отметил, что КНР представляет самую большую государственную угрозу для экономической безопасности Великобритании. В ходе своего выступления Сунак также добавил, что в Лондоне будут оказывать поддержку Тайваню в «противостоянии китайской агрессии».

Ранее новое обострение конфликта в Тайваньском проливе произошло на фоне поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин счел визит американского политика на остров игнорированием принципа одного Китая. Уже впоследствии Тайбэй, вопреки заявлениям КНР, посетили еще три американские делегации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Захарова напомнила про оправдание НАТО бомбардировок Югославии
Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в гостевых матчах НХЛ
Москвичи пережили самую холодную ночь с начала осени
Визит британских парламентариев на Тайвань может ухудшить отношения с Китаем
Популярная юмористка рассказала об удивившем ее российском городе
Великобритания и Украина подпишут соглашение о цифровой торговле
Требование Зеленского о новой помощи в США сочли возмутительным
В США заявили о влиянии США на наращивание военной мощи России
Россиянка отдохнула в Пятигорске и описала местный отель фразой «ужас и кошмар»
Российский футболист рассказал о ценах на продукты в Испании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.