Визит британских парламентариев на Тайвань может ухудшить отношения с Китаем

Sky News: визит британских парламентариев на Тайвань грозит эскалацией напряженности с КНР

Визит делегации британских парламентариев на Тайвань грозит эскалацией напряженности с Китаем. Об этом сообщает канал Sky News.

Как заявила председатель комитета палаты общин по иностранным делам Алисия Кернс, данный визит «долгое время был приоритетом» для комитета. По данным телеканала, делегация пробудет на острове до субботы, 3 декабря. Ожидается, что за это время британские политики встретятся с президентом Тайваня Цай Инь-Вэнь, а также с представителями бизнеса и гражданского общества. Отмечается, что данный шаг может вызвать гнев Пекина на фоне и без того напряженных отношений Великобритании и Китая.

Канал также напомнил, что ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил об окончании «золотой эры» британско-китайских отношений. Он отметил, что КНР представляет самую большую государственную угрозу для экономической безопасности Великобритании. В ходе своего выступления Сунак также добавил, что в Лондоне будут оказывать поддержку Тайваню в «противостоянии китайской агрессии».

Ранее новое обострение конфликта в Тайваньском проливе произошло на фоне поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин счел визит американского политика на остров игнорированием принципа одного Китая. Уже впоследствии Тайбэй, вопреки заявлениям КНР, посетили еще три американские делегации.