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18:47, 30 ноября 2022Ценности

Дочь Урганта с крестом на шее показала нижнее белье на видео

Приемная дочь Ивана Урганта Эрика Куталия с крестом на шее показала нижнее белье на видео

Приемная дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия с крестом на шее показала откровенное видео. Соответствующий ролик появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах девушка позировала во дворе дома в платье из легкой ткани розового оттенка, которое было украшено рюшами и массивным бантом в районе груди. Кроме того, она заплела в косу окрашенные в красный цвет волосы и надела на шею украшенную бусинами цепочку с крестом, доходившую ей до талии. При этом Куталия подняла подол наряда, продемонстрировав нижнее белье.

Ранее девушка поделилась изображением висящей на стене иконы, на которой изображен Иисус Христос с пылающим сердцем. Известно, что данный образ популярен у последователей католицизма. «Вы верите в себя?» — подписала публикацию Куталия.

Ранее в ноябре Куталия поделилась фото, на котором она позирует на кровати, стоя на коленях. На ней были надеты мини-юбка с леопардовой подкладкой, алая рубашка и черный жакет.

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Карина Черных
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