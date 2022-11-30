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17:01, 30 ноября 2022Путешествия

Названа самая популярная у российских туристов республика бывшего СССР

АТОР: самой популярной республикой бывшего СССР у россиян в 2022 году стал Узбекистан

Фото: Shutterstock

Самой популярной у российских туристов республикой бывшего СССР стал Узбекистан — за 2022 год спрос на направление вырос на 20 процентов. Об этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила РИА Новости.

«Везде спрос в России (на поездки в страны СНГ — прим. «Ленты.ру») вырос, но Узбекистан в этом смысле лидер по динамике. Если сравнивать 2021 год с 2022 годом, это минимум плюс 20 процентов», — рассказала эксперт, назвав высокий спрос у российских туристов на поездки в Узбекистан на новогодние праздники «беспрецедентным».

Глава АТОР подчеркнула, среди наиболее востребованных у соотечественников городов — Самарканд, Бухара и Хива.

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По данным Госкомстата Узбекистана, число россиян с января по сентябрь выросло в 2,1 раза по сравнению с итогами 2021 года, до 395,1 тысячи человек, приток российских гостей стабильно растет с весны.

Ранее в россиянам предсказали снижение цен на авиабилеты к Новому году. По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, в первую очередь начнет понижаться стоимость билетов в Турцию, где завершается сезон.

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Валентина Процкова
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