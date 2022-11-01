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12:20, 1 ноября 2022Путешествия

Россиянам предсказали снижение цен на авиабилеты к Новому году

Вице-президент АТОР Мурадян предсказал снижение цен на авиабилеты за рубеж к Новому году

Фото: Unsplash

Стоимость авиабилетов на зарубежные направления стабилизировалась, до конца года россиянам стоит ожидать еще большего снижения цен. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал генеральный директор туроператора Space Travel и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Эксперт заявил, что в условиях дефицита полетов, начавшегося после 24 февраля, казалось, что ситуация с заграничными перевозками еще не скоро нормализуется. Однако, по его словам, «наращивание произошло по всем основным направлениям». Вице-президент АТОР также отметил, что в настоящее время цены на билеты за рубеж стабилизируются.

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Более того, специалист предсказал еще большее падение стоимости перелетов к Новому году. «В первую очередь начнет опускаться Турция, где завершается сезон, — добавил он. — Таиланд, куда уже пять авиакомпаний планируют летать. Вьетнам возвращается, Лаос. Египет серьезно нарастил объемы».

Мурадян считает, что тренд на снижение сохранится до весны. По его мнению, предпосылок к тому, что количество рейсов в Россию будет сокращаться, сейчас нет. «Наоборот, иностранные перевозчики, видя, что на рейсах в России можно заработать, начнут в большем объеме сюда летать, решив проблемы с лизингом и страхованием самолетов», — указал он.

В октябре сообщалось, что из-за дефицита заграничных направлений российские путешественники массово устремились на отдых в люксовые отели Гоа. Спрос на VIP-туры возрос втрое по сравнению с допандемийным периодом.

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Фариза Бацазова
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