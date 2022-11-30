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19:39, 30 ноября 2022Мир

Названо условие для использования Байденом военных средств против Ирана

Джо Байден готов «в крайнем случае» прибегнуть к силе для недопущения появления ЯО у Ирана

Фото: Yuri Gripas / Globallookpress.com

Американский лидер Джо Байден готов «в крайнем случае» прибегнуть к военным средствам, чтобы не допустить появление у Тегерана ядерного оружия. Такое условие назвал спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли, пишет РИА Новости.

«Президент заявил, что в качестве крайней меры согласится на военный сценарий (...) Однако время для этого еще не пришло», — отметил он и добавил, что американское руководство пока считает дипломатию наилучшем способом урегулирования вопроса о возможном появлении у Ирана такого оружия.

Ранее военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что у Тегерана есть все возможности для создания ядерного оружия, но допустить превращение страны в ядерную державу нельзя, поскольку это может обострить ряд международных конфликтов и создать дополнительную угрозу мировой безопасности.

При этом в МИД России заявили, что нет никаких доказательств, указывающих на желание властей Ирана заняться разработкой ядерного оружия.

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Варвара Кошечкина
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