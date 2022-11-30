Захарова указала на незаинтересованность НАТО в решении конфликта на Украине

Захарова: НАТО подтвердила незаинтересованность в урегулировании конфликта на Украине

Североатлантический альянс не заинтересован в урегулировании украинского конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция брифинга велась на сайте дипведомства.

Таким образом Захарова прокомментировала совместное заявление, принятое министрами иностранных дел стран НАТО в Бухаресте. «Содержащиеся в документе формулировки свидетельствуют о том, что НАТО абсолютно не заинтересована в политико-дипломатическом решении на Украине», — подчеркнула она.

По словам дипломата, страны НАТО пытаются обвинить Москву в преступных деяниях и бесчинствах, которые совершают Вооруженные силы Украины (ВСУ) «при тотальном попустительстве западных спонсоров киевского режима».

Линия НАТО, принятая в 2014 году после событий на Украине, была продолжена и направлена на «обеление киевского режима» и «демонизацию России». В частности, альянс обвиняет Москву в срыве глобальных поставок продовольствия, несмотря на то, что Россия предложила реальные пути решения проблемы.

«Вопиющей выглядит попытка возложить на Россию ответственность за инцидент с украинской ракетой, которая упала на территории Польши», — отметила Захарова.

Ранее бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте потребовал изменить политику и НАТО в отношении конфликта на Украине. Политик подчеркнул, что отправка оружия на Украину не является решением конфликта, и необходим переход к дипломатии.