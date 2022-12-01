Кулеба заявил о поступивших в украинские посольства угрозах

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что в два украинских посольства поступили угрозы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не уточнил, какие именно посольства получили письма с угрозами, однако подтвердил, что они поступали. Об этом пишет РБК.

Взрыв в украинском посольстве в Мадриде прогремел 30 ноября. По данным правоохранительных органов, взорвался конверт, адресованный послу Украины Сергею Погорельцеву. Секретарь дипмиссии передала его коменданту, отвечающему за безопасность, и он счел ее подозрительной. Когда сотрудник посольства вышел с посылкой во двор, она взорвалась: он остался жив, но получил травмы руки. О том, кто стоял за происшествием, не сообщается.

1 декабря подозрительные посылки доставили в Министерство обороны Испании и на авиабазу Торрехон-де-Ардос (провинция Мадрид), а также в резиденцию испанского премьера Педро Санчеса и в посольство США. Их обезвредили.