Найден замедляющий развитие болезни Альцгеймера препарат

New England Journal of Medicine: испытан замедляющий развитие болезни Альцгеймера препарат

Японский производитель лекарств Eisai и их американские коллеги из Biogen нашли препарат леканемаб, который замедляет развитие болезни Альцгеймера. Теперь они опубликовали результаты испытаний в New England Journal of Medicine.

Всего в исследовании приняли участие 1800 человек, которые находились на ранней стадии этого нейродегенеративного заболевания. Каждые две недели в течение 18 месяцев испытуемые внутривенно получали леканемаб или плацебо (для контрольной группы). Ученые отслеживали изменения с помощью 18-балльной шкалы, которая измеряет когнитивные и функциональные способности.

У тех, кому вводили лекарство, умственные способности снижались медленнее, однако разница со второй группой составляет не более половины балла по этой шкале. Кроме того, у пациентов, получавших леканемаб, вероятность перехода к следующей стадии заболевания во время исследования была на 31 процент ниже.

Такие препараты нацелены на амилоид, что может вызывать побочные эффекты, которые включают отек и кровоизлияние в мозг. Один тип этого отека был замечен примерно у 13 процентов испытуемых, однако ученые отмечают, что у большинства он протекал в легкой или бессимптомной форме.

Однако эксперты отмечают, что это малозначительная разница вряд ли будет заметна для отдельных пациентов и их семей. Для выраженного эффекта требует как минимум разрыв в один балл. Авторы в свою очередь считают, что несмотря на скромные результаты, они являются клинически значимыми, потому что даже задержка прогрессирования болезни на несколько месяцев может полезна для определенных людей.

На данный момент Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) рассматривает возможность одобрения леканемаба в ускоренном порядке, это решение будет принято в январе 2023 года. В случае его разрешения это будет второй антиамилоидный препарат на американском рынке.