Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:27, 1 декабря 2022Наука и техника

Найден замедляющий развитие болезни Альцгеймера препарат

New England Journal of Medicine: испытан замедляющий развитие болезни Альцгеймера препарат

Фото: Clément Falize / Unsplash

Японский производитель лекарств Eisai и их американские коллеги из Biogen нашли препарат леканемаб, который замедляет развитие болезни Альцгеймера. Теперь они опубликовали результаты испытаний в New England Journal of Medicine.

Всего в исследовании приняли участие 1800 человек, которые находились на ранней стадии этого нейродегенеративного заболевания. Каждые две недели в течение 18 месяцев испытуемые внутривенно получали леканемаб или плацебо (для контрольной группы). Ученые отслеживали изменения с помощью 18-балльной шкалы, которая измеряет когнитивные и функциональные способности.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

У тех, кому вводили лекарство, умственные способности снижались медленнее, однако разница со второй группой составляет не более половины балла по этой шкале. Кроме того, у пациентов, получавших леканемаб, вероятность перехода к следующей стадии заболевания во время исследования была на 31 процент ниже.

Такие препараты нацелены на амилоид, что может вызывать побочные эффекты, которые включают отек и кровоизлияние в мозг. Один тип этого отека был замечен примерно у 13 процентов испытуемых, однако ученые отмечают, что у большинства он протекал в легкой или бессимптомной форме.

Однако эксперты отмечают, что это малозначительная разница вряд ли будет заметна для отдельных пациентов и их семей. Для выраженного эффекта требует как минимум разрыв в один балл. Авторы в свою очередь считают, что несмотря на скромные результаты, они являются клинически значимыми, потому что даже задержка прогрессирования болезни на несколько месяцев может полезна для определенных людей.

На данный момент Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA) рассматривает возможность одобрения леканемаба в ускоренном порядке, это решение будет принято в январе 2023 года. В случае его разрешения это будет второй антиамилоидный препарат на американском рынке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
В США рассказали о планах Запада после окончания кризиса на Украине
В Белоруссии завершили следствие по делам уехавших из страны оппозиционеров
Эколог перечислила неперерабатываемые виды отходов
В Ижевске построят ледовый городок в стиле русских сказок
Найден замедляющий развитие болезни Альцгеймера препарат
Больной раком мужчина забыл родной язык и заговорил на французском
В России резко вырос спрос на один вид техники
МИД России осудил резолюцию Германии о «геноциде украинского народа»
В Совфеде прокомментировали предлагаемый в ЕС спецтрибунал над Россией
Москвичка ударила ножом в лицо пассажирку метро из-за громкого разговора
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.