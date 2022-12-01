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07:47, 1 декабря 2022Интернет и СМИ

Цукерберг раскритиковал действия Apple

«Ъ»: Цукерберг раскритиковал Apple за контроль над действиями пользователей
Марк Цукерберг

Марк Цукерберг. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Предприниматель, исполнительный директор компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг раскритиковал действия Apple в вопросе контроля над приложениями. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Цукерберг во время на конференции DealBook Summit заявил, что Apple в одностороннем порядке контролирует программы, которая устанавливают пользователи, отмечает газета.

«Если вы посмотрите на главные существующие компьютерные платформы — Windows, Android, iOS … — то Apple стоит особняком как единственная, где одна компания контролирует, каким приложениям оказаться на устройстве», — подчеркнул исполнительный директор.

По словам предпринимателя, большая часть прибыли в мобильной системе идет в пользу Apple, так как политика компании направлена на контроль приложений, которые устанавливают пользователи.

Ранее стало известно, что Apple пообещала Илону Маску оставить Twitter в App Store. Владелец Twitter сообщил, что встретился с главой Apple Тимом Куком в штаб-квартире корпорации и получил от него заверения в том, что соцсеть не будет удалена из магазина приложений App Store.

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Юлия Мискевич
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