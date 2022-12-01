Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:15, 1 декабря 2022Интернет и СМИ

Apple пообещала Маску оставить Twitter в App Store

Глава Apple Тим Кук пообещал Маску, что приложение Twitter не будет удалено из App Store

Фото: Mike Blake / Reuters

Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что встретился с главой Apple Тимом Куком в штаб-квартире корпорации и получил от него заверения в том, что соцсеть не будет удалена из магазина приложений App Store. Об этом миллиардер написал в своем аккаунте в Twitter.

По словам Маска, бизнесмены провели «хороший разговор» и разъяснили недопонимания о потенциальном удалении Twitter.

«Тим дал ясно понять, что Apple никогда не рассматривала такого варианта», — рассказал Маск.

Ранее Илон Маск рассказал об отказе Apple размещать рекламу в Twitter. По его словам, компания также угрожает удалить соцсеть из магазина приложений App Store. «Apple также угрожает убрать Twitter из App Store, но не говорит нам почему», — сообщил предприниматель.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Франция начала работу по созданию спецтрибунала над Россией
Российские десантники на Украине получили новейший разведывательный комплекс
Белла Хадид снялась в рекламе в полупрозрачном наряде
В Подмосковье мужчине весом 140 килограммов провели редкую операцию
В Совфеде назвали признак непримиримого раскола в США
Киберэксперт порекомендовал скрывать геолокацию на смартфоне
Раскрыты потери ВСУ в атаке на Снигиревку перед отводом российских войск
Экономисты спрогнозировали уровень ВВП России
Бундестаг признал голодомор геноцидом украинцев
Apple пообещала Маску оставить Twitter в App Store
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.