Apple пообещала Маску оставить Twitter в App Store

Глава Apple Тим Кук пообещал Маску, что приложение Twitter не будет удалено из App Store

Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что встретился с главой Apple Тимом Куком в штаб-квартире корпорации и получил от него заверения в том, что соцсеть не будет удалена из магазина приложений App Store. Об этом миллиардер написал в своем аккаунте в Twitter.

По словам Маска, бизнесмены провели «хороший разговор» и разъяснили недопонимания о потенциальном удалении Twitter.

«Тим дал ясно понять, что Apple никогда не рассматривала такого варианта», — рассказал Маск.

Ранее Илон Маск рассказал об отказе Apple размещать рекламу в Twitter. По его словам, компания также угрожает удалить соцсеть из магазина приложений App Store. «Apple также угрожает убрать Twitter из App Store, но не говорит нам почему», — сообщил предприниматель.