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12:32, 1 декабря 2022Наука и техника

Обнаружено самое далекое разрушение звезды черной дырой

Nature: обнаружено разрушение звезды черной дырой в 8,4 миллиарда световых лет от Земли

Фото: M.Kornmesser / ESO

Астрономы обнаружили самое далекое из зафиксированных к настоящему времени событие приливного разрушения (TDE), которое происходит, когда сверхмассивная черная дыра разрушает и поглощает приблизившуюся к ней звезду — это произошло на расстоянии 8,4 миллиарда световых лет от Земли. Результаты наблюдений опубликованы в журнале Nature.

TDE обнаруживаются как всплески электромагнитного излучения, происходящие при высвобождении большого количества энергии. Это позволяет исследователям изучать механизмы аккреции вещества сверхмассивными черными дырами, которые в редких случаях запускают релятивистские джеты — струи плазмы, перемещающиеся с околосветовой скоростью.

11 февраля 2022 года в ходе астрономического обзора Zwicky Transient Facility, проводимого Паломарской обсерватории в Калифорнии, был выявлен транзиент AT2022cmc — быстро затухающий источник излучения. Были проведены наблюдения того же участка неба на других длинах волн, в том числе в рентгеновском, субмиллиметровом и радиодиапазоне, что подтвердило наличие яркого источника, соответствующего TDE, вызванному сверхмассивной черной дырой.

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Особенностью источника стало то, что кривая быстро затухающего красного излучения вышла через несколько дней на плато синего излучения. Это объясняется двумя механизмами: релятивистскими джетами и аккрецией вещества разрушенной звезды на черную дыру. Струи тормозились окружающей средой, заполненной водородом, в результате чего возникла прямая и обратная ударные волны, которые ускорила электроны до околосветовых скоростей и заставила их производить синхротронное излучение, видимое на многих длинах волн. Медленно угасающее синее и УФ-излучение возникло из-за выбросов вещества, когда ударные волны пересекли аккреционный диск.

Ученые пришли к выводу, что сама вспышка AT2022cmc стала хорошо заметной благодаря тому, что релятивистская струя была направлена в сторону Земли. Это делает событие приливного разрушения самым дальним струйным TDE, обнаруженным до сих пор, и единственным, у которого можно было наблюдать сложную оптическую кривую блеска.

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Александр Еникеев
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