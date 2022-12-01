Россию, Иран и Китай назвали новым треугольником в международной дипломатии

Постпред Ульянов счел Россию, Иран и Китай новым треугольником в международной дипломатии

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя трехсторонние консультации Китая, Ирана и России по вопросам взаимных интересов, назвал сотрудничество стран новым треугольником в международной дипломатии. Об этом сообщает ТАСС.

«Не похоже ли это на новый треугольник в многосторонней дипломатии — Китай, Иран и Россия?» — задался вопросом он.

По словам дипломата, данный формат можно с легкостью увеличить, так как многие государства выступают «против попыток сохранить односторонний мир любой ценой».

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что на фоне украинского конфликта Китай становится все более мощным соперником НАТО. По его словам, представители альянса полагали, что КНР, используя свою позицию, будет воздействовать на Россию в вопросах ее политики по отношению к Украине.