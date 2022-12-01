Путин пошутил про свои отношения с Японией фразой «идут через дзюдо»

Президент России Путин заявил, что все его отношения с Японией «идут через борьбу дзюдо»

Президент России Владимир Путин в ходе обсуждения сейсмических станций на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых пошутил про свои отношения с Японией. Российский лидер охарактеризовал их фразой «идут через дзюдо», пишет РИА Новости.

«Поскольку я уж точно наверняка не помню [точное количество станций в Японии], все мои отношения с Японией через борьбу дзюдо идут, тем не менее в Японии несколько тысяч, 3000 где-то, [сейсмических] станций», — заявил глава государства и отметил, что в России их около трехсот, и большая часть расположена на Камчатке. Путин призвал увеличить количество станций в стране и пообещал отдать поручения компаниям и правительству по этому поводу.

В августе 2021 года глава Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков рассказал, что Путин является «очень разносторонним человеком», поскольку увлекается многими вида спорта. Среди них — горные лыжи и хоккей. Изначально президент занимался самбо, ведь «дзюдо раньше еще не было», отметил он. По словам Шестакова, на спаррингах Путин демонстрировал необходимый уровень техники, а также «тактически правильно выстраивал схватку».

«Возможно, самбо и дзюдо потеряли великого спортсмена, но зато страна нашла великого президента», — заявил глава ФИАС.

Российский президент является мастером спорта по дзюдо и самбо, а также обладает званием «Заслуженного тренера России по самбо» и орденом Международной федерации плавания.