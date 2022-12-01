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15:03, 1 декабря 2022Мир

В Бухаресте загорелся грузовик Coca-Cola из знаменитой рождественской рекламы

В Бухаресте на ходу загорелся грузовик Coca-Cola из знаменитой рождественской рекламы

Фото: Imago stock&people / Globallookpress.com

В столице Румынии Бухаресте сгорел грузовик Coca-Cola, ранее представленный в знаменитой рождественской рекламе компании, которую долгие годы транслировали на экранах телевизоров в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает телеканал Digi 24.

Уточняется, что возгорание грузовика, украшенного снежинками, произошло во время его движения по шоссе Джурджулуй. Огонь охватил прицеп автомобиля и собирался перекинуться на кабину тягача.

Как стало известно, водитель машины не пострадал во время возгорания. Он также сумел отсоединить охваченный пламенем прицеп, который впоследствии полностью сгорел.

Как указывает источник, на место происшествия были вызваны пожарная бригада со специальными машинами, а также команда эвакуаторов и румынской спасательно-аварийной службы SMURD. В дальнейшем специалисты установят причину возгорания грузовика.

Ранее стало известно, что крупнейшие мировые производители газировки Coca-Cola и PepsiCo решили переименовать свои фирменные холодильники с напитками в российских магазинах, а также изменить их внешний вид.

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Алина Хасанбекова
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