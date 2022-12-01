Вышел трейлер скандального сериала принца Гарри о тайной жизни королевской семьи

Вышел трейлер скандального сериала принца Гарри и Меган Маркл

Документальный сериал Harry & Meghan, снятый для видеосервиса Netflix при непосредственном участии британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл, выйдет 8 декабря. Об этом сообщил в Twitter королевский биограф Омид Скоби.

Ожидается, что в сериале Гарри и Меган расскажут о тайной жизни Букингемского дворца и объяснят, почему они решили отказаться от своих обязанностей и покинуть Великобританию. «Никто не видит, что происходит за закрытыми дверями, — говорит Гарри в трейлере. — Я должен был сделать все, что в моих силах, чтобы защитить свою семью». В одном из кадров Меган утирает слезы.

Британские таблоиды заранее называют сериал скандальным и сравнивают со знаменитым интервью, которое Гарри и Меган дали американской телеведущей Опре Уинфри. В нем они обвинили одного из членов королевской семьи в расизме и пожаловались, что Букингемский дворец отказался реагировать на травлю Меган в желтой прессе.

По сведениям Скоби, создатели сериала поговорили с друзьями и родственниками Гарри и Меган. Кроме того, они обсудили с экспертами ситуацию в британском Содружестве наций и отношения королевской семьи с прессой. По сведениям Daily Mail, за участие в сериале Гарри и Меган могли получить до 100 миллионов долларов (более шести миллиардов рублей). Издание People сообщает, что проектом руководила американская документалистка Лиз Гарбус, дважды номинировавшаяся на Оскар.

В сериале покажут кадры из личного архива Гарри и Меган, в прошлом не демонстрировавшиеся публике. Одновременно с трейлером Netflix опубликовал две неизвестные фотографии пары. Одна из них снята в фотобудке еще до свадьбы. На ней у принца круглые темные очки и кепка. На другом снимке Гарри целует Меган, сидящую на кухонном столе. Издание Daily Mail утверждает, что он сделан в коттедже Фрогмор в Виндзоре в марте 2020 года. Спустя несколько дней после этой сцены Гарри и Меган покинут Великобританию навсегда.

Принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл договорились о сотрудничестве с популярным видеосервисом Netflix в сентябре 2020 года. Согласно условиям контракта, продюсерская компания Гарри и Меган будет в течение нескольких лет снимать для видеосервиса документальные и художественные фильмы и сериалы, а также программы для детей.