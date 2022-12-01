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02:00, 1 декабря 2022Из жизни

Мать решила отомстить бывшей девушке сына и скинула ее отцу интимные фотографии

UK Daily News: отец получил откровенные фотографии дочери накануне ее дня рождения

Фото: Clique Images / Unsplash

41-летняя Линда Коллиер из английского графства Уилтшир отправила откровенные фотографии бывшей девушки сына ее отцу и попала под суд. Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что таким образом женщина решила отомстить девушке после того, как узнала об их разрыве от 23-летнего сына. Мать попросила прислать ей интимные фотографии бывшей. Получив два снимка и видео, женщина скинула их отцу девушки. Чтобы уязвить ее сильнее, злоумышленница сделала это накануне дня рождения жертвы.

Отмечается, что женщина воспользовалась телефоном сына. «Я оставил свой телефон на пять минут, чтобы сходить в туалет. Когда я достал телефон, сообщения уже были отправлены», — утверждает он.

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Коллиер и ее сына арестовали. Мужчину обвинили в угрозе обнародования личных сексуальных фотографий для причинения страданий. Его мать признала свою вину по второму пункту обвинения о вредоносных коммуникациях. По словам мужчины, его мать отправила фотографии, утверждая, что бывшая партнерша «разрушает» его жизнь. Следующее слушание по их делу было отложено на 12 января 2023 года.

Ранее сообщалось, что 32-летняя работница ресторана из завела роман с начальником, а после запугала его и потребовала деньги за молчание. Она также требовала заплатить ей крупную сумму, обещая предать их отношения огласке и опубликовать их совместные интимные фотографии и видео.

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Алиса Удовик
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