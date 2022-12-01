Присяжные признали невиновным угрожавшего сбросить ребенка с балкона россиянина

В Иркутске присяжные признали невиновным отца, угрожавшего сбросить ребенка с 14 этажа

В Иркутске присяжные признали невиновным 35-летнего Романа Терентьева, угрожавшего сбросить ребенка с 14 этажа. Об этом в четверг, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что мужчине также вменяют совершение других преступлений. По ним он предстанет перед судом. Сейчас его освободили из-под стражи.

Об инциденте стало известно 13 июля 2021 года. Мужчина вышел на балкон одной из многоэтажек на Советской улице с трехлетним ребенком на руках и, свесившись с перил, стал угрожать скинуть мальчика вниз, требуя встречи с женой.

После этого полицейские и спасатели оцепили территорию у дома, расстелив под окнами «куб жизни». Также сотрудники МВД привезли на место супругу фигуранта. Она при участии психолога МЧС вступила в переговоры с мужчиной.

Спустя два часа его задержали. Отмечалось, что незадолго до этого супруги начали бракоразводный процесс.

