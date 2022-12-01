Стало известно о новых политических планах Джонсона

Telegraph: Борис Джонсон решил участвовать в следующих парламентских выборах

Бывший британский премьер Борис Джонсон сообщил членам правящей Консервативной партии, что решил не уходить из политики и выставить свою кандидатуру на следующих парламентских выборах. Об этом стало известно газете Telegraph.

Издание отмечает, что Джонсон должен был до 5 декабря сообщить руководству тори о своих планах по участию во всеобщих парламентских выборах. Они должны состояться в стране до конца 2024 года.

В случае переизбрания в Палату общин Джонсон сможет снова побороться за пост премьер-министра Великобритании и лидера консерваторов. Однако ближе к дате выборов он может передумать и отказаться от участия в них, отмечает газета.

Борис Джонсон возглавлял британское правительство с 24 июля 2019 года по 6 сентября 2022 года. О своей отставке он объявил после того, как из правительства страны ушли около 60 человек. Это произошло после скандала вокруг парламентария Криса Пинчера, который получал посты, несмотря на обвинения в домогательствах. Также однопартийцев Джонсона возмутило участие экс-премьера в вечеринках в период жестких коронавирусных ограничений.

В сентябре новым премьером Великобритании избрали главу МИД страны Лиз Трасс, однако уже в октябре она объявила об отставке. Срок ее полномочий стал самым коротким в истории Великобритании. После Трасс пост премьер-министра Великобритании занял экс-канцлер Казначейства Риши Сунак.