Организатор конкурса красоты в России объяснил вручение пакетов в качестве приза

В оргкомитете «Миссис Каменск-Уральский» назвали пакеты частью приза участницам конкурса

Полиэтиленовые пакеты и упаковочная продукция были частью приза участницам конкурса красоты «Миссис Каменск-Уральский» в Свердловской области. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила представитель оргкомитета конкурса Дарья Гуцол. Она отреагировала на претензии со стороны девушки, получившей такую награду.

Информация о полиэтиленовых пакетах в качестве приза на конкурсе была опубликована в паблике «Типичный Екатеринбург». Одна из подписчиц сообщила, что участие в состязании стоило 10 тысяч рублей. Еще 14 тысяч она потратила на подготовку. Девушка осталась недовольна мероприятиями в рамках конкурса и работой стилистов. По ее мнению, победительницы были подставные и приглашены организаторами.

«Каждый год наши партнеры и спонсоры дарят хорошие подарки для наших участниц. Свою продукцию ежегодно дарит и каменское предприятие по производству упаковочной продукции для хозяйства. Но! Это один из многочисленных подарков», — объяснили в оргкомитете.

По словам организаторов мероприятия, участницам также вручаются подарочные сертификаты, наградные ленты, дипломы, продукция других производителей.

«Более ценные призы получают победительницы, занявшие призовые места — с первого по третье и приз зрительских симпатий. За первое место традиционно [вручаются] ювелирные украшения», — сообщила Дарья Гуцол.

В то же время в официальной группе «Миссис Каменск-Уральск» во «ВКонтакте» другие участницы публикуют слова благодарности организаторам.

Ранее стало известно, что титул «Мисс Земля-2022» достался представительнице Южной Кореи.