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14:58, 1 декабря 2022Забота о себе

Врач назвала безопасную дозу майонеза в день

Нутрициолог Макарова: майонез вреден людям с болезнями сердца и другой категории людей

Фото: Shutterstock

Майонез в большом количестве вреден людям с болезнями сердца, предупредила нутрициолог Анна Макарова. Врач рассказала «АиФ», какой еще категории людей стоит быть осторожными при употреблении популярного соуса и назвала безопасную дозу продукта в день.

Макарова сразу отметила, что против использования слово «нельзя», так как жесткие ограничения делают запретный плод еще более притягательным. При этом она пояснила, что майонез — очень жирный и калорийный продукт. Он содержит около 100 килокалорий в столовой ложке, поэтому желающим сбросить вес лучше отказаться от этого соуса. «Существуют низкокалорийные майонезы, но это не должно послужить потере бдительности. Худеющим есть его ложками не надо», — прокомментировала она.

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Также в состав соуса входит большое количество насыщенных жиров, которые могут стать стимулом к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому людям с болезнями сердца стоит строго ограничивать употребление майонеза, отметила нутрициолог.

Макарова настоятельно рекомендовала ограничить употребление майонеза двумя чайными ложками пару раз в неделю. Однако, если кому-то очень нравится оливье, то не стоит отказывать себе в этом удовольствии в новогодние праздники, добавила она.

«Не существует продукта, который стоило бы есть в неограниченном количестве. В запреты себя вгонять тоже не стоит, так как все хорошо в меру», — подвела итог нутрициолог.

Ранее диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности новогоднего деликатеса для некоторых людей. Она пояснила, что красная и черная икра вредны для людей с болезнями сердца.

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Вера Владзиевская
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