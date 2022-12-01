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19:50, 1 декабря 2022Забота о себе

Россиянам перечислили симптомы способной обездвижить опасной вирусной болезни

Врач Людмила Лапа предупредила, что нераспознанный менингит может обездвижить человека

Вовремя нераспознанный менингит может привести к серьезным осложнениям, например, способен обездвижить человека, предупредила терапевт Людмила Лапа. Она и ее коллеги-врачи перечислили изданию «360» симптомы опасной вирусной болезни.

Воспаление мозговой оболочки — менингит — может возникать из-за бактерий, вирусов, как осложнение после других болезней, а также во время эпидемий, объяснил россиянам невролог Рустем Гайфутдинов. По его словам, основными симптомами болезни, передающейся воздушно-капельным путем, являются повышение температуры тела, боль в мышцах и суставах, головная боль. За ними развиваются снижение внимания, нарушение сна, проявляются симптомы интоксикации организма.

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После у человека развивается менингеальный синдром, добавил невролог. Шея пациента становится менее подвижной, а свет и звук раздражают.

Яркий свет, громкие звуки, прикосновения во время осмотра, — все это причиняет неудобства, вызывает болевые ощущения у пациента

Рустем Гайфутдиновневролог

Хороший иммунитет, здоровый сон и забота о здоровье снижают риск заражения менингитом, пояснил Гайфутдинов. Его коллега, врач Тимур Пестерев, добавил, что переохлаждение играет не последнюю роль в том, подхватит ли человек вирус. По его словам, переохлаждение заметно снижает защитные функции организма. Человек с высоким иммунитетом при встрече с менингококковой инфекцией может обойтись насморком, у человека же с низкой защитой разовьется менингит. Чтобы избежать этого, Пестерев посоветовал вакцинироваться.

Терапевт Лапа обратила внимание, что при своевременной диагностике заболевания от него можно полностью избавиться без последствий. Если же менингит распознали не сразу, воспаление распространяется по всем сосудам мозга, предупредила врач.

В результате человек может потерять способность двигаться и разговаривать, добавила она. «Все что угодно может быть. Это серьезное заболевание, которое, надеюсь, крайне редко у нас встречается», — подвела итог Лапа.

Ранее ЛОР Вера Шинкаренко рассказала о скрывающихся за шумом в ушах опасных болезнях. Она пояснила, что такой симптом появляется из-за высокого давления, невроза и других недугов.

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Вера Владзиевская
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