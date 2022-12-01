В Подмосковье локализовали очаги менингита

В подмосковном Роспотребнадзоре сообщили о локализации очагов менингита в регионе

В управлении Роспотребнадзора по Московской области сообщили о локализации очага менингита в Подмосковье, где заболевание выявили у сотрудников на складе Ozon, передает ТАСС.

По информации ведомства, пациенты с подозрением на инфекцию были изолированы в условиях стационара, 806 человек вакцинированы, 562 людям назначена химиопрофилактика антибиотиками.

О случаях заболевания менингитом среди работников склада маркетплейса Ozon стало известно 28 ноября. По данным Telegram-канала Mash, все заболевшие проживали в общежитии в Нахабино, по четыре-пять человек в комнате. Впоследствии в Ozon подтвердили информацию о случаях заболевания, но отметили, что о массовой вспышке речи не идет.