Предложение ЕС установить нефтяной потолок в 60 долларов оценили

Аналитик Рыков назвал нормальным потолок цен в 60 долларов для российской нефти

Введение потолка цен на продажу российской нефти в 60 долларов станет приемлемым решением для всех сторон. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков. Он также объяснил, как это повлияет цены в будущем.

«Некоторое время назад Соединенные Штаты предлагали ставить планку от 60 долларов. В принципе, 60 долларов — это нижняя планка из того, что было предложено. Это нормальная цена, все-таки не 30 долларов, которые лоббировали Прибалтика и Польша», — оценил предложение аналитик.

Уровень этих цен, вообще говоря, не очень достаточный, но, если будет рецессия и цены пойдут вниз, это будет достаточный, комфортный уровень цен Юрий Рыков заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов

При таком развитии событий есть шанс, что не произойдет сильного скачка стоимости энергоресурсов, считает Юрий Рыков.

«Основная интрига будет в том, как Россия отреагирует на попытку внешним образом регулировать цены. И важно, сколько исключений из этого правила будет принято Еврокомиссией (ЕК). Так или иначе, пока потребность в нефти есть, она будет реализовываться любыми способами», — заключил он.

Издание Wall Street Journal (WSJ) сообщило, что Евросоюз (ЕС) начал обсуждать предложение Еврокомиссии об утверждении потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. В ЕК полагают, что это может стать компромиссным вариантов для всех участников объединения.

В то же время агентство Reuters узнало, что послы ЕС практически утвердили ограничение на уровне 60 долларов за баррель. Они ожидают подтверждения Польши, которая настаивала на более низкой отметке.

Потолок цен на продажу российской нефти морским путем стал одной из ограничительных мер Евросоюза против России из-за начала специальной военной операции на территории Украины. Идея рассчитана на третьи страны, которые не смогут покупать нефть у России выше установленной отметки. Сами страны ЕС также не будут приобретать у Москвы черное золото из-за введенного внутри объединения эмбарго. Так западные страны хотят сократить доходы России и лишить ее возможности финансировать военные действия.