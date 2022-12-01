Министр культуры Литвы счел мнение ООН о советских памятниках ошибочным

Министр культуры Литвы Кайрис счел позицию ООН по сносу советских памятников ошибочной

Позиция ООН относительно сноса советских памятников в Литве ошибочна и принята без углубления в ситуацию, заявил министр культуры страны Симонас Кайрис, его слова передает ТАСС.

«Эта трактовка по вопросу, по которому мы должны говорить на различных международных платформах, не является абсолютно справедливой и принята без углубления в ситуацию», — сказал Кайрис.

По его словам, советские памятники ранят литовскую нацию и транслируют вводящую в заблуждение трактовку истории.

Ранее мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс анонсировал снос мемориала советским воинам на Антакальнисском кладбище, несмотря на то, что ООН взяла памятник под защиту. Шимашюс отметил, что ООН запретила Литве «лезть в могилы и уничтожать надгробия и памятники», но власти столицы «этого делать и не собираются».