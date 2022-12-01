Психотерапевт перечислил выдающие психологического манипулятора пять фраз

Психотерапевт Фомин: психологического манипулятора можно узнать по типичным фразам

Газлайтер может выдать себя и свои манипуляции пятью фразами и их вариациями, рассказал психотерапевт Евгений Фомин. Типичные для психологических манипуляторов высказывания он перечислил в беседе с «Вечерней Москвой».

Американский словарь Merriam-Webster в 2022 году выбрал «газлайтинг» словом года. Газлайтеры, объяснил Фомин, заставляют другого человека сомневаться в собственных воспоминаниях и адекватном восприятии реальности. «Газлайтер пытается подменить воспоминания человека и их восприятие. Он может убеждать в том, что этого не было, вам показалось или послышалось», — сказал эксперт.

По словам Фомина, газлайтер пытается переложить проблему на чужие плечи и обвинить другого человека, доказать, что его оценка произошедшего была ложной, однако может выдать себя одной из этих фраз: «Я такого не говорил»; «Ты что-то путаешь»; «Я всего лишь пошутил»; «Ты чересчур чувствительный»; «Ты не так все понял».

При общении с газлайтером психотерапевт попросил прислушиваться к внутренним ощущениям, выстраивать личные границы или полностью прекратить общение с таким собеседником, а также заручиться поддержкой близких людей или обратиться к психотерапевту.

Ранее психолог Джейми Кэннон рассказала о распространенных тактиках, которые применяют манипуляторы в отношениях и в повседневном общении. Она объяснила, как вовремя распознать манипуляцию и что делать, чтобы избежать психологической травмы от подобного общения.