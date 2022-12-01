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20:57, 1 декабря 2022Силовые структуры

Бывшего российского полицейского осудят за мошенничество на 90 тысяч рублей

В Астрахани осудят экс-полицейского, обещавшего покровительство рыбному предпринимателю

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Астрахани суд рассмотрит дело в отношении бывшего оперуполномоченного межрайонного отдела ЭБ и ПК УМВД России по городу о мошенничестве. Об этом в четверг, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, правоохранитель предложил свое покровительство знакомому бизнесмену, который реализовывал икорную и рыбную продукцию на рынке «Селенские Исады». За предоставление информации о профилактических мероприятиях со стороны контролирующих органов он попросил у друга 30 тысяч в месяц. Предприниматель согласился, и сразу передал сумму за три месяца. Однако сотрудник МВД не собирался выполнять обещанное.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

24 ноября сообщалось, что в Москве задержали начальника ОМВД по району Ростокино и оперуполномоченного УВД по Центральному административному округу по подозрению в мошенничестве и коррупции.

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Екатерина Власова
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