Объем промышленного производства в России вырос рекордными темпами

S&P зафиксировало самый быстрый с 2017 года рост промышленного производства в России

В ноябре промышленное производство в России выросло самыми быстрыми темпами с января 2017 года, сообщило аналитическое агентство Standard & Poor’s (S&P). Особый рост производства эксперты зафиксировали в середине четвертого квартала текущего года.

Так, в прошлом месяце индекс деловой активности (PMI) повысился до 53,2 пункта с 50,7 пункта в октябре. Значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня – на ее снижение. При этом отметки 2017 года в 55 пунктов индекс все еще не достиг.

Аналитики объяснили рекордное наращивание объемов производства в стране увеличением спроса на внутреннем рынке. Это произошло на фоне резкого сокращения экспортных заказов из-за введенных западных санкций. Увеличение производства способствует улучшению ситуации на рынке труда, поскольку компании привлекли большей рабочей силы, а также повышению производственных запасов страны, рассказали в S&P.

Кроме того, в ноябре снизились темпы роста издержек производства на фоне падения цен на некоторые материалы, при этом затраты на логистику и доставку продолжали увеличиваться. В целом в прошлом месяце расходы российских производителей на выпуск продукции по сравнению с прошлым месяцем не изменились.

Согласно данным Росстата, в сентябре текущего года объем промышленного производства снизился на 3,1 процента в годовом выражении. Так, добыча полезных ископаемых в сентябре снизилась на 1,8 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Производство в обрабатывающих отраслях сократилось на четыре процента. Самый сильный спад был зафиксирован в сегменте легковых автомобилей (минус 77,4 процента).