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07:12, 1 декабря 2022Забота о себе

Звезда реалити-шоу впервые в жизни занялась трезвым сексом только в 32 года

Звезда реалити-шоу рассказала о впечатлениях после первого в ее жизни трезвого секса

Фото: Shutterstock

Звезда американского реалити-шоу «Правила Вандерпамп» Лала Кент в подкасте Intimate Knowledge рассказала о впечатлениях, которые получила после первого в ее жизни трезвого секса. На историю женщины, до 32 лет никогда не занимавшейся сексом без предварительного употребления алкоголя, обратило внимание издание People.

По словам Кент, бросившей пить четыре года назад, первый за период трезвости сексуальный контакт случился минувшим летом. «Я очень боялась заниматься любовью трезвой, я никогда раньше этого не делала», — призналась она, добавив, что раньше принимала алкоголь в этих случаях «для смелости».

Звезда реалити-шоу уточнила, что ей понравился новый трезвый опыт. «Мы делали это снова и снова, много раз. Кто бы ни научил его тому, что он умеет, этот человек заслуживает награду», — заявила женщина, не уточнив, как именно впечатлил ее партнер.

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Еще в марте 2022 года Лала Кент рассказывала, что после неудачного романа секс для нее потерял привлекательность. «Это грязно, мерзко, секс для меня стал не тем, чем он должен быть. Слишком много эмоций, и секс просто выводит меня из себя, я не хочу его ни в каком виде и должна, пожалуй, отправиться к психотерапевту, чтобы снова понять значимость секса», — говорила она.

Ранее американская актриса Дрю Бэрримор в колонке для своего журнала Drew назвала период злоупотребления алкоголем пыткой из-за постоянного чувства вины. 47-летняя звезда «Ангелов Чарли» призналась, что ей было тяжело проявлять любовь к себе.

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Александра Лисица
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