В Херсонской области рассказали о возведении оборонительных сооружений

Глава Херсонской области Сальдо заявил о быстром возведении оборонительных сооружений

По левому берегу Днепра в Херсонской области в высоком темпе возводятся оборонительные сооружения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Все эти работы проводятся по научному обоснованию военной науки. Они [фортификационные сооружения] строятся достаточно быстро. На эти цели выделены значительные финансовые ресурсы, привлечено достаточно большое количество строительных компаний», — сказал Сальдо.

По его словам, работами по возведению оборонительных сооружений руководят специалисты в области фортификации.

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал отвести российские войска из Херсона на левый берег Днепра после доклада командующего силами СВО Сергея Суровикина. Генерал заявил, что в условиях повышенной угрозы обстрелов и разрушения Каховской ГЭС необходимо оставить расположенный на западном берегу Днепра город и занять оборону по восточному берегу реки.

Херсонская область вошла в состав России после референдума, который проходил с 23 по 27 сентября. По итогам голосования за присоединение высказались 87,05 процента голосовавших.