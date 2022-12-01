В Совфеде назвали признак непримиримого раскола в США

Сенатор Пушков назвал ситуацию с Twitter признаком раскола в США на два непримиримых стана

Член Совета Федерации Алексей Пушков расценил конфликт между новым владельцем Twitter Илоном Маском и компанией Apple признаком раскола в США на два «непримиримых стана». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам российского сенатора, американский предприниматель «не на шутку сцепился с либералами» из-за новой политики социальной сети.

«Независимо от исхода схватки, она важна сама по себе как первый случай раскола в дотоле одномерной среде глобальных сетевых платформ, где допускался лишь ультра-либеральный тип мышления», — высказался Пушков.

Ранее Маск рассказал об отказе компании Apple размещать рекламу в Twitter. По его словам, компания также угрожает удалить соцсеть из магазина приложений App Store. «Apple также угрожает убрать Twitter из App Store, но не говорит нам почему», — сообщил предприниматель.

До этого Маск заявил, что при прежнем руководстве социальная сеть занималась вмешательством в выборы. «Тwitter очень долгое время не справлялся с доверием и безопасностью и вмешивался в выборы», — заявил новый владелец соцсети.

