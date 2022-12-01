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09:32, 1 декабря 2022Забота о себе

Женщинам подсказали способы правильно реагировать на мужские неудачи в постели

Сексолог Плетнева призвала женщин избегать смеха и шуток при неудаче мужчины в постели

Фото: Shutterstock

Женщинам стоит избегать смеха и шуток при неудаче мужчины в постели, так как это приведет его к неуверенности в себе и может разрушить отношения, призвали сексолог Лариса Плетнева и клинический психолог Владимир Дернов. В беседе с «Лентой.ру» они подсказали способы правильно реагировать на неловкую ситуацию в интимной сфере.

Дернов предупредил, что страх разочаровать женщину в постели — один из самых сильных мужских страхов. И в случае возникновения у него внезапных проблем с эрекцией от реакции женщины во многом зависит, как будут дальше развиваться отношения в паре. По его словам, важно деликатно помочь ему переключить внимание, например, сказать о своих желаниях и предложить альтернативы.

Жалость, обвинения и обесценивание точно стоит исключить при неудаче мужчины в постели. Все это еще сильнее угнетает и без того расстроенного партнера. Поддержка и принятие подействуют гораздо лучше

Владимир ДерновКлинический психолог
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В свою очередь, сексолог Лариса Плетнева объяснила, что в столь деликатной ситуации не должно быть места юмору — даже «любя». В данном случае смех — это прямая дорога для развития у мужчины серьезных проблем с эрекцией и неуверенности в себе. Женщине необходимо контролировать свои эмоции и не показывать злости или шока.

В то же время не стоит воспринимать неудачу партнера в постели как катастрофу: согласно исследованиям, у 85 процентов мужчин хотя бы раз в жизни случался «сбой».

Женщинам не стоит принимать ситуацию на свой счет и, изображая из себя порнозвезду, пытаться во что бы то ни стало вернуть эрекцию — дело не, вероятнее всего, вообще не в них. Самым правильным решением будет просто спокойно поговорить с мужчиной на отвлеченные темы и деликатно сообщить, что ничего страшного не произошло

Лариса ПлетневаСексолог, психолог, Член ассоциации Сексологов России

В заключение Плетнева предложила попробовать заняться сексом с мужчиной на следующее утро после неудачи. «Утром эрекция обычно стабильна, и ваш партнер сможет забыть свою вечернюю неудачу, если утром все хорошо получится», — отметила сексолог.

Ранее психолог Станислав Самбурский перечислил аргументы против отказа от секса до брака. По его словам, интимная близость до официальной регистрации отношений поможет партнерам убедиться в совпадении темпераментов и избежать разочарования.

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Наталья Обрядина
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