В Армении оштрафовали учителя за призывы к насилию над Пашиняном

В Армении оштрафовали учителя, обвиняемого в призывах к насилию над премьером Пашиняном

Суд в Ереване оштрафовал учителя истории Акопа Григоряна, которого обвинили в призывах к насилию над премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об это рассказал адвокат Рубен Меликян, передает РИА Новости.

«Суд под председательством Мнацакана Мартиросяна сегодня огласил приговор по делу. Назначен штраф в размере 150 тысяч драмов (свыше 23 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») по статье о призывах к насилию», — заявил он. Представитель защиты отметил, что приговор не стал неожиданностью, и выразил несогласие с ним. По словам Меликяна, он обсудит со своим подзащитным обжалование решения только после получения полного текста.

Согласно обвинительному заключению, Григорян 21 мая 2021 года, проводя урок в седьмом классе, использовал свое служебное положение и выступил с публичными призывами к насилию в отношении Пашиняна и членов его семьи. Уточняется, что он не разделяет политику премьера Армении.

В феврале 2021 года сторонники и противники Пашиняна подрались в центре столицы. Оппозиция премьера обвиняла его в предательстве национальных интересов республики. Протесты с требованием к премьеру покинуть пост проходили в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе.

