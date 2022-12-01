Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:06, 1 декабря 2022Бывший СССР

В Армении оштрафовали учителя за призывы к насилию над Пашиняном

В Армении оштрафовали учителя, обвиняемого в призывах к насилию над премьером Пашиняном

Фото: Gevorg Simonyan / Shutterstock.com

Суд в Ереване оштрафовал учителя истории Акопа Григоряна, которого обвинили в призывах к насилию над премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об это рассказал адвокат Рубен Меликян, передает РИА Новости.

«Суд под председательством Мнацакана Мартиросяна сегодня огласил приговор по делу. Назначен штраф в размере 150 тысяч драмов (свыше 23 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») по статье о призывах к насилию», — заявил он. Представитель защиты отметил, что приговор не стал неожиданностью, и выразил несогласие с ним. По словам Меликяна, он обсудит со своим подзащитным обжалование решения только после получения полного текста.

Согласно обвинительному заключению, Григорян 21 мая 2021 года, проводя урок в седьмом классе, использовал свое служебное положение и выступил с публичными призывами к насилию в отношении Пашиняна и членов его семьи. Уточняется, что он не разделяет политику премьера Армении.

В феврале 2021 года сторонники и противники Пашиняна подрались в центре столицы. Оппозиция премьера обвиняла его в предательстве национальных интересов республики. Протесты с требованием к премьеру покинуть пост проходили в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Совладельца компании «Сумма» Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам
У летевшего из Турции россиянина изъяли 117 ножей на миллионы рублей
Москвичи бросились арендовать жилье в популярной курортной стране
Присяжные признали невиновным угрожавшего сбросить ребенка с балкона россиянина
В Литве назвали Белоруссию провинцией России
«Алмаз-Антей» организовал производство малых дронов
Освобожденных из плена российских военных доставят в Москву
В ЛНР рассказали о следах пыток на возвращенных Украиной телах бойцов
России предсказали снижение добычи нефти в 2023 году
Минобороны России подтвердило обмен пленными с Украиной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.