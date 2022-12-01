Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:11, 1 декабря 2022Интернет и СМИ

Опасность загрузки фото в нейросеть Lensa оценили

Аналитик цифровых угроз Вураско: пользователи Lensa платят за сервис своими данными

Фото: Shutterstock

Существуют определенные угрозы в загрузке фотографий в ставшую популярной нейросеть Lensa, которая создает портреты. Риск, на который идут пользователи, в разговоре с «Лентой.ру» оценил аналитик цифровых угроз Александр Вураско.

Загруженные в соцсети фотографии, прежде всего, могут быть использованы в сценариях с кражей цифровой личности, предупредил он. По словам эксперта, в большей степени это актуально для медийных персон. «Могут быть использованы технологии дипфейк или создание фейковых дублирующих аккаунтов для того, чтобы от имени какого-то человека, например, друзьям разослать сообщение с просьбой перевести деньги», — пояснил аналитик.

Что касается нейросети Lensa, то это один из тех сервисов, за которые люди платят своими данными, отметил Вураско. Особых рисков в использовании приложения он не увидел, так как разработчик приложения известен и давно существует на рынке.

«В целом, мы живем в таком мире, когда своими личными фотографиями в общем доступе удивить кого-то достаточно сложно. Да, существуют риски, да, они могут быть использованы в противоправных целях, но я не думаю, что тут есть какой-то повод для паники», — заключил эксперт.

Ранее руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов порекомендовал в целях безопасности периодически отключать геолокацию на смартфоне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Кремль отверг легитимность попыток создания Западом трибунала по Украине
В щеке женщины из Подмосковья вырос 12-сантиметровый червь после укуса комара
Германию упрекнули в слабой военной помощи Киеву
Константин Богомолов высказался об отъезде из России
В Европе «из-за России» допускали отправку ровера ExoMars вместо Марса в музей
Названы причины немедленно отправить ребенка в больницу
Лавров озвучил цель Запада в конфликте на Украине
Минобороны показало кадры удара российских минометчиков по диверсантам ВСУ
Уплывших на Аляску россиян посадили в изолятор
Российский самолет по вине пилотов сел с четырьмя лопнувшими колесами в Иркутске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.