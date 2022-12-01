Пациентка упала с девятого этажа российской больницы

В Чите пациентка упала с девятого этажа больницы и погибла

Женщина упала с девятого этажа Краевой клинической больницы в Чите. Об этом со ссылкой на управление МВД по Забайкальскому краю пишет «Чита.Ру».

В полиции уточнили, что россиянка погибла. Главврач медучреждения, в котором это произошло, отметил, что она была пациенткой. Других подробностей он не сообщил.

В июне в Ставрополе 31-летняя женщина выпала из окна на третьем этаже родильного дома. Ее доставили в больницу с травмами.

Похожий инцидент произошел в мае в Новосибирске. Тогда годовалый ребенок выпал из окна 17-этажки и рухнул на бетонную лестницу, но выжил.