Россиянка отправила подруге героин по почте и попала под следствие

Под Тюменью полиция изъяла героин, который 51-летняя россиянка отправила подруге по почте

В Тюменской области полицейские изъяли из посылки 0,1 грамма героина, которые 51-летняя жительница Ялуторовска попыталась отправить подруге по почте. Об этом в четверг, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По данным полиции, россиянка заказала наркотики в одном из мессенджеров, после чего в почтовом отделении оформила отправку посылку в другой город. Чтобы сверток с героином никто не обнаружил, она положила в коробку женскую одежду.

Отправительницу задержали и возбудили в отношении нее дело о покушении на сбыт наркотиков. Ей грозит от четырех до восьми лет колонии. Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезд и надлежащем поведении.

30 сентября сообщалось, что жителя Подмосковья задержали после обнаружения наркотиков в посылке с детским конструктором.