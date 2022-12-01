Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:57, 1 декабря 2022Силовые структуры

Россиянка отправила подруге героин по почте и попала под следствие

Под Тюменью полиция изъяла героин, который 51-летняя россиянка отправила подруге по почте

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Тюменской области полицейские изъяли из посылки 0,1 грамма героина, которые 51-летняя жительница Ялуторовска попыталась отправить подруге по почте. Об этом в четверг, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По данным полиции, россиянка заказала наркотики в одном из мессенджеров, после чего в почтовом отделении оформила отправку посылку в другой город. Чтобы сверток с героином никто не обнаружил, она положила в коробку женскую одежду.

Отправительницу задержали и возбудили в отношении нее дело о покушении на сбыт наркотиков. Ей грозит от четырех до восьми лет колонии. Женщине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезд и надлежащем поведении.

30 сентября сообщалось, что жителя Подмосковья задержали после обнаружения наркотиков в посылке с детским конструктором.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В Британии объяснили ошибочность «плана Маршалла» для Украины
Россиянка отправила подруге героин по почте и попала под следствие
В России выросло количество контрафактных книг
Долгам россиян за услуги ЖКХ предсказали рост
Одна из крупнейших криптобирж проведет массовые увольнения
Итальянский журналист назвал справедливым отстранение России от чемпионата мира
Российские госструктуры атаковал новый вирус-шифровальщик
Россиянка била внука крышкой от кастрюли и ставила на горох
Россияне бросились изучать иностранные языки
Пять человек пострадали в ДТП с такси на юге Москвы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.