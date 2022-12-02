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18:29, 2 декабря 2022Мир

Пол Уилан вышел на связь после недельной пропажи

Осужденный за шпионаж в России Пол Уилан вышел на связь после недельной пропажи

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Американец Пол Уилан, осужденный в России по обвинению в шпионаже, вышел на связь спустя более чем недельный перерыв. Об этом РИА Новости рассказал его брат Дэвид Уилан.

По словам Дэвида, Пол пропал, не позвонив домой в запланированные для разговоров 24 ноября и 1 декабря. Представители посольства США в Москве рассказывали, что не получали о нем информации с 16 ноября.

Бывший морской пехотинец Уилан был приговорен в России к 16 годам заключения. У него есть гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии. В последние недели в Москве и Вашингтоне стали звучать голоса, призывающие к обмену заключенными. Как говорила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга от 4 октября, США готовы рассмотреть «серьезное ответное предложение» России по обмену заключенными, если такое поступит.

Однако замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона «не наблюдает динамики» по вопросу обмена. При этом он считает, что всегда есть шанс на достижение соответствующего соглашения.

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Виктория Кондратьева
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