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16:56, 2 декабря 2022Интернет и СМИ

В США увидели в плане Зеленского намерение «пустить Украину с молотка»

Обозреватель American Thinker Мюррей заявила, что Зеленский «продаст Украину с молотка»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Намерение президента Украины Владимира Зеленского использовать систему шефства для восстановления республики фактически означает «продажу страны по частям с молотка». Так план украинского лидера оценила в статье American Thinker обозреватель Оливия Мюррей.

В своей статье Мюррей обратила внимание на описанную в статье The New York Times встречу Зеленского с главой компании BlackRock Лоуренсом Финком. Обозреватель указала, что участники встречи обсуждали способы привлечения инвестиций в страну, чья экономика серьезно пострадала из-за конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что на восстановление страны необходимо более одного триллиона долларов. По его утверждению, десятки государств уже проявили интерес к тому, чтобы западные страны и крупные компании смогли взять шефство над регионами или предприятиями.

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Варвара Кошечкина
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