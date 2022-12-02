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18:36, 2 декабря 2022Среда обитания

Россияне оценили качество арендуемого жилья

«Дом.РФ» и ВЦИОМ: 36 процентов россиян оценили улучшение качества арендуемого жилья

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Более трети россиян заявили, что за последние 25 лет в стране улучшилось качество арендуемого жилья. Подобную оценку они дали для исследования «Дом.РФ» и ВЦИОМ, сообщает РБК.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет со всей страны. 36 процентов респондентов заявили, что в последние десятилетия жилье в аренду стало лучше. При этом пять процентов опрошенных оказались недовольны качеством подобных объектов.

Эксперты выяснили, что каждый четвертый участник опроса хотя бы раз снимал квартиру на период не менее года. Больше половины респондентов заключали официальный договор с арендодателем. Большинство опрошенных (73 процента) оценили увеличение количества сервисов, помогающих найти жилье.

Ранее аналитики портала «Мир квартир» пришли к выводу, что в осенние месяцы 2022 года аренда частных домов в России подешевела почти на семь процентов. Ежемесячный платеж достиг 29,5 тысячи рублей в месяц.

Нина Ташевская
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