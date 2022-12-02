Байден заявил о возможных переговорах с Путиным по Украине

Байден заявил о готовности к переговорам с Путиным при желании завершить СВО на Украине

Президент США Байден заявил, что допускает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, если «тот проявит интерес» к завершению конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я готов говорить с господином Путиным, если он действительно проявит интерес к тому, чтобы положить конец боевым действиям», — сказал Байден в ходе совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном.

При этом Байден уточнил, что не планирует контактов с российским коллегой в ближайшем будущем. Переговоры с Москвой состоятся только при консультациях с НАТО, не на самостоятельной основе, добавил политик.

Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что Москва готова и открыта для переговоров. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что в настоящее время переговоры с Украиной проводить невозможно из-за позиции Киева. По его словам, у Украины должны быть политическая воля и готовность обсуждать предъявленные Москвой требования.