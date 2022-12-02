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23:23, 2 декабря 2022Мир

В Белом доме прокомментировали заявления Байдена о контактах с Путиным

Белый дом: слова Байдена о контактах с Путиным не означают сдвиг в его позиции по Украине
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP / Globallookpress.com

Официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер прокомментировала высказывания президента Соединенных Штатов Джо Байдена о возможности контактов с его российским коллегой Владимиром Путиным. Ее слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь ведомства указала, что слова американского лидера не означают какие-либо изменения в его позиции по конфликту на Украине. «Президент давал очень четко понять, что ничего не будет решаться касательно Украины без участия самой Украины. Президент также дал понять, что не намерен встречаться с господином Путиным, поскольку тот не продемонстрировал признаков готовности положить конец конфликту», — заявила Жан-Пьер.

Она также подчеркнула, что, невзирая на заявления Байдена о возможности контактов с президентом России, Вашингтон по-прежнему намерен оказывать помощь Киеву в необходимом размере. Уточняется, что, прежде всего, это касается сферы обороны.

Ранее американский лидер заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным о завершении спецоперации на Украине, если тот примет подобное решение. В свою очередь Кремль отметил, что слова Байдена фактически подразумевают, что переговоры с Россией возможны лишь после ухода российского президента с Украины, однако это невозможно.

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Варвара Кузьмина
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