Бывшая глава российского поселка купила квартиру на средства из бюджета

Бывшая глава поселка в Красноярском крае купила и оформила муниципальную квартиру на дочь

Бывшая глава поселка в Красноярском крае приобрела квартиру на бюджетные средства и оформила ее на свою дочь. Внимание на инцидент в российском регионе обратил Telegram-канал Kras Mash.

Надежда Позднякова исполняла обязанности главы поселка Раздолинск Мотыгинского района в 2014-2015 годах. Тогда же она решила приобрести понравившееся жилье в пятиэтажном доме в центре поселка. Позднякова взяла на покупку 407 тысяч рублей из бюджета и затем оформила объект муниципальной собственности на свою несовершеннолетнюю дочь. Когда в 2022 году стало известно о хищении бывшей главой поселка денежных средств, на нее возбудили уголовное дело.

В ноябре стало известно о том, что в Приморском крае бывший депутат думы в Фокине убедил знакомую продать трехкомнатную квартиру в городе, находившуюся у нее в пользовании по договору соцнайма.

Экс-депутат обманул потерпевшую и сказал, что ее жилье стоимостью не менее двух миллионов рублей можно продать за 850 тысяч рублей. Он также пообещал ей, что за вырученные деньги она сможет приобрести двухкомнатную квартиру себе и однокомнатную — сыну. В результате россиянин купил сыну женщины квартиру за 300 тысяч рублей, а остальные деньги похитил.